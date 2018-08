Porto Novo/Protecção civil: Plano de prevenção para época das chuvas pode ser activado a qualquer momento – edil

Porto Novo, 17 Ago (Inforpress) – O município do Porto Novo dispõe, desde o ano passado, do seu plano de prevenção e de actuação durante a época das chuvas que “pode ser activado a qualquer momento”, conforme o edil porto-novense, Aníbal Fonseca.

“Estamos num momento importantíssimo, em que devemos estar preparados. Temos desde o ano passado o nosso plano de prevenção que pode ser activado a qualquer momento, com grande papel dos bombeiros”, avançou o presidente da câmara do Porto Novo.

Trata-se de um plano que permite uma actuação a nível de prevenção, mas também num cenário de calamidade, explicou.

Segundo o autarca, a época de chuvas é “sempre um momento importantíssimo, em que os serviços da protecção civil devem estar preparardes”, já que exigem sempre a intervenção das instituições que compõem o sistema.

Nos próximos dias, os serviços que integram o sistema de protecção civil no Porto Novo vão reunir-se para articular as acções a levar a cabo com a queda das chuvas no concelho.

A maior preocupação das autoridades prende-se com a situação de, pelo menos, três mil famílias em todo o município que moram em habitações muito precárias, muitas das quais, em caso de emergência, terão que ser realojadas em edifícios públicos.

O plano de prevenção actua, também, na limpeza das pontes para permitir a drenagem das águas pluviais, sem quaisquer sobressaltos.

Os serviços de protecção civil do Porto Novo estão, neste menos, melhor apetrechados com o reforço de equipamentos e com a entrega, em Julho, de uma viatura de bombeiros por parte do Serviço Nacional da Protecção Civil (SNPC).

JM/CP

Inforpress/Fim