Porto Novo: Primeira passagem hidráulica inaugurada no início de Fevereiro – edilidade

Porto Novo, 19 Jan (Inforpress) – A primeira das três passagens hidráulicas, previstas para o concelho do Porto Novo, no quadro do programa de reconstrução de Santo Antão, está a ser concluída, estando a inauguração das obras prevista para os princípios de Fevereiro.

Trata-se da passagem que liga Ribeira de Carpinteiro à Lagoa da Ribeira das Patas, que já se encontra na fase de conclusão e que será inaugurada no início do próximo mês, segundo uma nota da câmara do Porto Novo, entidade que está a executar o projecto.

A ponte, estimado em oito mil contos, vai facilitar o acesso à localidade de Lagoa da Ribeira das Patas que fica isolada, sempre que chova, em Santo Antão.

Já numa fase adiantada de construção está, também, a segunda passagem hidráulica em Ribeira de Chã de Norte, obra que estará a ser concluída em Junho, melhorando o fluxo de pessoas, viaturas e bens entre Ribeira da Cruz e Chã de Norte, além de outros povoadas de Santo André.

A terceira ponte vai ser edificada, dentro de pouco tempo, em Ribeira dos Bodes.

Porto Novo foi contemplado, no âmbito do programa de reconstrução de Santo Antão, com três passagens hidráulicas, infra-estruturas orçadas em 30 mil contos, que vão facilitar a circulação de pessoas e bens no interior do concelho.

Trata-se de obras que têm vindo a ser reclamadas, há muito tempo, pelas respectivas comunidades, cujo acesso é feito ainda com muitas dificuldades, através de estradas carroçáveis.

JM/JMV

