Porto Novo: Nancy Vieira vai estar na edição 2018 do festival de música da praia de Curraletes

Porto Novo, 15 Ago (Inforpress) – Nancy Vieira é uma das artistas já com presença confirmada na trigésima primeira edição do festival de musica da praia de Curraletes, no Porto Novo, Santo Antão, agendado para 31 de Agosto e 01 de Setembro.

A câmara do Porto Novo, promotora do festival, confirmou a presença de Nancy Vieira como “uma das principais artistas” convidadas para este certame, que assinala os 56 anos de criação do município.

Cabo-verdiana nascida em Bissau, em 1975 (porque os pais ali estavam, de passagem, a preparar a independência), Nancy Vieira impôs-se como uma das vozes mais relevantes da geração pós-Cesária Évora.

Manhã Florida, lançado este ano, é o mais recente trabalho desta cantora cabo-verdiana.

O álbum, com 12 canções, traz a marca da morna, mas também das geografias que alimentam o universo criativo de Nancy, da Europa às Caraíbas e ao Brasil, em originais de Eugénio Tavares, Amândio Cabral, Teófilo Chantre ou Mário Lúcio.

