Porto Novo: MAA admite demora na atribuição da posse plena de terrenos mas garante que processo está a andar

Porto Novo, 11 Abr (Inforpress) – O Ministério da Agricultura e Ambiente (MAA) admitiu, hoje, morosidade no processo de atribuição, aos agricultores da Casa da Meio de Meio, no Porto Novo, Santo Antão, da posse plena dos terrenos agrícolas, que cultivam há 23 anos.

As 22 famílias em Casa de Meio esperam, há oito meses, pela formalização da entrega definitiva dos terrenos que cultivam, desde 1995, em regime de posse útil, demora que começa a preocupar esses agricultores.

O Governo, em Conselho de Ministros, autorizou, em Agosto de 2017, a cedência definitiva, e a título gratuito, aos agricultores em Casa de Meio, das parcelas de terrenos agrícolas do Estado, decisão que está ainda por concretizar-se, para a aflição desses lavradores.

O delegado do MAA no Porto Novo, Joel Barros, admite a demora na conclusão do processo, mas assegurou que o mesmo está a andar, podendo ficar concluído dentro de pouco tempo.

O processo está, nesta altura, junto da Direcção-Geral do Património para a verificação dos dados relativos aos terrenos, explica o delegado do MAA no Porto Novo, esclarecendo que este tipo de dossiê, pela sua natureza, demora algum tempo a concluir-se, já que as informações são verificadas detalhadamente.

“O processo está na Direcção-Geral do Património, que está, nesta atura, a conferir as informações para depois serem publicados no Boletim Oficial”, garante este responsável.

As famílias cultivam cerca de sete hectares de terreno pertencentes ainda ao Estado, mas, por deliberação do Conselho de Ministros, as parcelas vão ser atribuídas, definitivamente, aos lavradores que têm dificuldades para investir na sua actividade.

É que, por não serem titulares dos terrenos, os agricultores não conseguem aceder a créditos ou a financiamentos para diversificar as suas culturas.

Joel Barros avançou à Inforpress que, depois da Casa de Meio, vai ser a vez dos 40 agricultores em Chã Norte poderem também receber, a titulo definitivo, os seus terrenos, estimados em 20 hectares.

“Estamos a fechar o processo em Casa de Meio, para podermos avançar com Chã de Norte”, sublinhou o delegado do MAA, lembrando que o Governo tem o “compromisso” de atribuir posse plena de terrenos a cerca de 150 famílias em todo o concelho.

Além da Casa de Meio e Chã de Norte, serão também contemplados os agricultores em Chã de Mato/Ponte Sul, Ribeira dos Bodes e em Ribeira da Cruz.

