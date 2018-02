Porto Novo: Líder associativo alerta para o mau estado da estrada de acesso à Ribeira Fria

Porto Novo, 07 Fev (Inforpress) – A presidente da Associação Comunitária da Ribeira Fria, Joana Silva, mostrou-se hoje “preocupada” com o “mau estado” da estrada de acesso à essa localidade agrícola, no interior do Porto Novo, em Santo Antão.

Joana Silva informou que a situação do troço da estrada, que liga Fundão à Ribeira Fria, está a precisar de trabalhos de recuperação, dado o “mau estado” em se encontra, actualmente.

Segundo a responsável, nesta altura, a grande inquietação dos habitantes da Ribeira Fria tem a ver com as “más condições de circulação” que essa estrada apresenta e que criam alguns embaraços para aqueles que nela transitam todos os dias.

Também, os moradores na zona vizinha da Ribeira dos Bodes têm vindo a reclamar obras na via de acesso a esse povoado, segundo o porta-voz da população local, Jailson Monteiro.

A câmara do Porto Novo tem previsto, no seu plano de investimentos para 2018, um programa de manutenção das estradas municipais neste concelho, estimado em seis mil contos.

No quadro do programa do programa de mitigação da seca, a edilidade foi contemplada com verbas estimadas sem 25 mil contos, para geração de empregos através de execução de obras de melhoramento das estradas, caminhos vicinais, além de outras intervenções.

