Porto Novo: Festa do Carnaval arranca hoje com desfiles de jardins infantis e escolas

Porto Novo, 09 Fev (Inforpress) – A festa do Carnaval arranca hoje no Porto Novo, em Santo Antão, com o desfile dos jardins infantis e escolas, manifestação popular que atinge o ponto alto na terça-feira, no dia do Rei Momo, com o desfile oficial.

Este ano, o desfile oficial envolve os grupos Estrela do Mar e Viajantes do Espaço, este que está de regresso à festa do Carnaval no Porto Novo, depois de ter estado ausente em 2017, por motivos financeiros e de organização.

Este ano, note-se a ausência do grupo Bota-Fogo, que depois da aparição nos últimos anos, decidiu ficar de fora em 2018, alegando dificuldades financeiras.

Esta sexta-feira, as ruas da cidade do Porto Novo devem conhecer uma movimentação fora de comum com o desfile, durante a manhã, de alguns jardins infantis e, à tarde, das escolas do ensino básico.

JM/CP

Inforpress/fim