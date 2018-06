Porto Novo: Feira agro-pecuária arranca com participação de 54 expositores de toda a ilha

Porto Novo, 16 Jun (Inforpress) – A décima quarta edição da feira agro-pecuária de Santo Antão foi aberta, sexta-feira, na cidade do Porto Novo, com a presença de 54 expositores de toda a ilha, cujo acto foi presidido pelo vice-primeiro-ministro, Olavo Correia.

Olavo Correia realçou o facto de este certame, realizado anualmente pela Câmara Municipal do Porto Novo no quadro das festas de São João, constituir uma oportunidade que os operadores locais têm de aproveitar para promover os seus produtos e realizar negócios.

O vice-primeiro-ministro que cumpre uma visita de dois dias a Porto Novo, informou que o Governo está a criar condições para resolver a questão dos transportes marítimos inter-ilhas, por forma a criar mercado para os produtos agrícolas e pecuários de Santo Antão.

“Estamos a trabalhar para resolver a questão da ligação marítima inter-ilhas, mas também para que os operadores económicos tenham acesso ao financiamento e desenvolver as suas actividades”, avançou Olavo Correia, ressaltando a importância das festas de São João que “promovem o encontro das pessoas e reafirmam a cultura portonovense”.

Para o edil do Porto Novo, Aníbal Fonseca, mesmo estando num “ano atípico”, marcado pela seca, a feira agro-pecuária que tem a duração de três dias, “constitui uma mostra bastante diversificada daquilo que é Porto Novo”, um concelho de “grande tradição agrícola e pecuária”.

“Este concelho produz sobretudo hortícolas com grande valor acrescentado e um queijo de enorme qualidade. Mas também tem artesões de grande nível e esta feira mostra toda essa potencialidade”, notou Aníbal Fonseca, salientando o impacto deste evento na dinamização da economia local.

Segundo o autarca, a sua autarquia está a trabalhar para transformar as festas de São João, que se celebra a 24 de Junho, num acontecimento sustentável, mas que já tem “um retorno imediato” para o concelho, pelas oportunidades que geram ao longo desses dias em que Porto Novo recebe milhares de visitantes.

“Por exemplo, já não há alojamento disponível a partir de Junho no Porto Novo. As pessoas devem aproveitar essa oportunidade de criar alojamentos para os visitantes e conseguir rendimentos”, explicou o presidente da câmara, para quem, estas festas com grande incidência cultural, trazem “grande dinamismo” à economia de Santo Antão.

Para este ano, as festas de São João estão orçadas em 19 mil contos, têm como cabeça de cartaz o cantor angolano Iuri da Cunha, mas tem terá a presença de Djodje, Bulimundo, Cordas do Sol, Jeniffer Dias, Livity, entre outros.

O custo destas celebrações tem suscitado alguma polémica, razão pela qual Aníbal Fonseca aproveitou para explicar que mais de 60% do orçamento é assegurado pelos parceiros e patrocinadores.

“Queria clarificar que dos 19 mil contos, a câmara entra apenas com seis a sete mil contos, como tem feito ao longo dos anos. O resto advém de patrocínios”, sublinhou.

A feira agro-pecuária tem como principal finalidade a promoção e divulgação do potencial agrícola e pecuário do concelho do Porto Novo e de Santo Antão, mas também do artesanato que se produz nesta ilha.

Além de produtos agrícolas, pode-se encontrar nesta exposição o grogue, o queijo, produtos de charcutarias, além do artesanato.

JM/FP

Inforpress/Fim