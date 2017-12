Porto Novo: O facto de 85% dos presos na cadeia civil serem oriundos deste município preocupa eleitos municipais do PAICV

Porto Novo, 25 Dez (Inforpress) – A grande maioria dos presos (85%), que aguardam julgamento na cadeia civil da Ponta do Sul, em Santo Antão é oriunda do concelho do Porto Novo, situação que preocupa os eleitos municipais do PAICV (oposição).

Essa preocupação foi manifestada, hoje, pelo líder da bancada do PAICV na Assembleia Municipal do Porto Novo, João Fonseca, na sequência de uma visita efectuada a esse estabelecimento prisional, onde 30 dos 35 detidos, preventivamente, a aguardar julgamento, são deste concelho, sendo a maioria acusada de violência baseada no género (VBG).

“Trata-se de um fenómeno que deveria ser alvo de reflexão e estudo no nosso município, pois, não é uma situação normal”, propõe João Fonseca que, conjuntamente com os restantes eleitos municipais do PAICV, foi à cadeia civil da Ponta do Sol, este fim-de-semana, visitar e presenteados os presos com kits de materiais de higiene pessoal.

Os eleitos municipais do PAICV visitaram ainda, este fim-de-semana, os doentes internatos no centro de saúde do Porto Novo, levando “uma menagem de solidariedade” aos acamados nessa unidade hospitalar.

