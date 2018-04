Porto Novo/Electrificação: Painéis solares começam a ser montados ainda este mês no Planalto Norte – edilidade

Porto Novo, 13 Abr (Inforpress) – As obras do projecto de electrificação do Planalto Norte do Porto Novo, iniciadas em Fevereiro, andam a “bom ritmo”, prevendo-se, ainda este mês, o início da montarem do sistema fotovoltaico, que vai fornecer energia eléctrica 24 horas/dia à localidade.

O vereador da edilidade porto-novense pela área de energia eléctrica, Irlando Ramos, explica que, a partir do final de Abril, os painéis solares começam a ser montados, esperando-se que, ainda neste semestre, o projecto esteja concluído, com o fornecimento da energia de forma continuada às seis comunidades que enformam esse planalto.

A previsão é que, até meados de Junho, a electrificação do Planalto Norte esteja concluída, segundo este vereador, explicando que, no caso das comunidades mais afastadas, como é o caso de Pascoal Alves e Bolona, vai-se montar kits solares individuais.

O Planalto Norte receberá, em 2018, investimentos nos domínios da água e energia eléctrica à volta de 65 mil contos, montante assegurado pela edilidade porto-novense junto do Governo, do Sistema das Nações Unidas, da ECREE (agência ligada às energias renováveis da CEDEAO) e da cooperação portuguesa.

A nível do abastecimento, está, também, a ser implementado no Planalto Norte, o projecto “Nô Kré Água”, estimado em 40 mil contos, que visa resolver, de forma sustentada, a situação de penúria do liquido precioso nessa zona, muito fustigada pela seca.

O Governo, as Nações Unidades e as cooperações luxemburguesa e portuguesa são os parceiros da câmara do Porto Novo na implementação deste projecto, que estará executado ainda em 2018.

