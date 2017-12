Porto Novo: Edilidade terá seis mil contos para reabilitar escolas degradadas no interior do concelho 

Porto Novo, 30 Dez (Inforpress) – Um conjunto de escolas do ensino básico no interior do Porto Novo, Santo Antão, que se encontram degradadas, vai receber, a partir de Janeiro, obras de reabilitação no quadro do programa de melhoria da rede escolar.

Entre os estabelecimentos de ensino que serão beneficiadas em 2018 estão as escolas de Chã de Morte, Ribeira da Cruz, Jorge Luís e de Chã de Norte, cujas intervenções vão estar a cargo da edilidade porto-novense.

O programa de reabilitação do parque escolar no Porto Novo, além de melhoria das salas de aula e pátios e pintura das fachadas, incide ainda na criação de casas de banho nas escolas ainda sem esse tipo de espaços.

O caso “mais gritante” relaciona-se com o Planalto Norte, onde nenhuma das quatro escolas existentes nessa localidade tem sanitários, situação que os pais e encarregados de educação têm vindo a denunciar com alguma insistência.

A escola técnica João Varela, inaugurada em 2002, vai, igualmente, ser alvo de intervenções, visando a melhoria da capacidade de resposta às necessidades da via técnica.

No Porto Novo, não obstante as intervenções introduzidas já em diversas infra-estruturas escolares, existem ainda muitas escolas que precisam ainda de melhorias, tanto a nível físico como de equipamentos.

Enquanto isso, estão ainda por concluir as obras no edifício onde passará a funcionar a delegação do Ministério da Educação (MEE) no Porto Novo, cujo término estava, inicialmente, previsto para Outubro.

A câmara do Porto Novo admitiu que as obras estão, de facto, atrasadas, sem contudo explicar as razões da demora.

