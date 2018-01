Porto Novo: Edilidade reforça sistema de saneamento no município com aquisição de contentores e viatura de recolha do lixo

Porto Novo, 01 Jan (Inforpress) – A Câmara Municipal do Porto Novo perspectiva, agora nos princípios de 2018, “melhorias no saneamento básico” neste município, depois de ter adquirido um lote de contentores no quadro das verbas disponibilizadas através do Fundo de Ambiente.

“A câmara municipal acaba de adquirir um lote de contentores de lixo polietileno de 800 litros para o reforço do sistema do saneamento básico no concelho do Porto Novo”, refere uma nota da edilidade, a que a Inforpress teve acesso.

A edilidade do Porto Novo confirmou que, também, no quadro do reforço do sistema de saneamento neste município, já foi desencadeado o processo de aquisição de uma nova viatura de recolha do lixo, que deve chegar, em breve, a este concelho.

Apesar de alguns constrangimentos ainda existentes relativos à recolha do lixo, que se amontoa nas ribeiras, encostas e debaixo das pontes, Porto Novo é considerado ainda “um município limpo e saudável”, segundo as autoridades locais.

Para 2018, Porto Novo vai receber, também, importantes investimentos a nível da gestão e tratamentos dos resíduos líquidos, com a extensão da rede de esgotos e construção de uma ETAR (estação de tratamento de águas residuais).

Segundo os responsáveis locais, trata-se de projectos estimados em 750 mil contos, que vão ser financiados pelo Banco Árabe para o Desenvolvimento em África ( Badea).

