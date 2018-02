Porto Novo: Edil confirma arranque do projecto de abastecimento para zona Norte ainda em Fevereiro   

Porto Novo, 09 Fev (Inforpress) – O projecto de abastecimento de água à zona Norte do Porto Novo, Santo Antão, começa a ser implementado ainda em Fevereiro, prevendo-se que dentro de quatro meses a situação de penúria de água nessa localidade esteja definitivamente resolvida.

A confirmação é do edil do Porto Novo, Aníbal Fonseca, que disse acreditar que, o projecto, estimado em 21 mil contos, estará concluído até meados deste ano, altura a partir da qual os cerca de 70 famílias da zona Norte deste concelho terão à sua disposição água potável para consumo.

A edilidade considera a resolução do problema de água da zona Norte como sendo “o maior desafio” neste mandato, o qual, graças a vários parceiros, entre os quais o Governo, o Sistema das Nações Unidas em Cabo Verde, as cooperações portuguesa e luxemburguesa, está em vias de ser superado.

“O projecto está provisionado em termos financeiros e vamos iniciar a sua execução ainda este mês de Fevereiro”, assegurou o autarca.

O projecto vai permitir a bombagem de água, a partir da nascente de Escravoerinhos, nas proximidades de Martiene, para todas as comunidades que enformam todo o Planalto Norte do Porto Novo.

Ainda na zona Norte do Porto Novo, o Governo, através de prospecção de água, pretende resolver, ainda em 2018, o problema de água para as actividades económicas, designadamente para a pecuária, que representa, juntamente com agricultura de sequeiro, o principal meio de sustenta da população local.

O Ministério da Agricultura e Ambiente já garantiu a execução de, pelo menos, um furo nessa parcela do território municipal.

