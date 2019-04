Porto Novo: Dia do Professor assinalado com palestra inauguração de sala multius feira de produtos e desfile de vozes

Porto Novo, 22 Abr (Inforpress) – Palestra sobre a prevenção de processos disciplinares, uma feira de produtos confeccionado pelos alunos, um desfile de vozes de professores e inauguração de uma sala multiuso assinalam o dia do Professor no Porto Novo, Santo Antão.

O programa comemorativo do Dia do Professor, que se assinala no dia 23, iniciado a 03 de Abril, já contemplou ainda torneios de futsal e andebol, prossegue, hoje, com um jantar convívio e termina esta terça-feira com actividades recreativas e culturais na escola de Alto Peixinho, na cidade do Porto Novo.

A sala multiuso, situada na escola do ex-ciclo e equipada com computadores e outros equipados, foi financiada pela organização não-governamental italiana SVILUPPO e PACE, no âmbito das relações de cooperação com a delegação do Ministério da Educação no Porto Novo.

A sala multiuso, segundo os responsáveis educativos, “veio em boa hora, numa altura em que as novas tecnologias tendem dominar os os processos tanto pedagógicos como administrativos”

JM/AA

