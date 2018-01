Porto Novo: Deputados do PAICV alertam para situação “extremamente grave” por que passam agricultores em Ponte Sul/Chã de Mato

Porto Novo, 07 Jan (Inforpress) – Os deputadas do PAICV (oposição), eleitos pelo circulo de Santo Antão, manifestaram, hoje, “preocupados” com a situação “extremamente grave” em que se encontram, há seis meses, os agricultores em Ponte Sul/Chã de Mato, no interior do Porto Novo.

Segundo o deputado Odailson Bandeira, na origem do problema está o facto do sistema fotovoltaico, instalado no furo que fornece água para a irrigação em Ponte Sul/Chã de Mato, estar, desde de Junho de 2017, com uma avaria, condicionando, assim, actividade agrícola nessa localidade.

Os painéis solares, por causa da avaria, não conseguem fornecer energia suficiente para fazer funcionar o sistema de bombagem do furo, estando os agricultores a recorrer à energia convencional, fornecida a partir da rede pública, para poder ter água para rega.

“Antes pagavam 18 escudos/metro cúbico, mas, com o problema no sistema fotovoltaico, o custo aumentou para 30 escudos e agora vão começar a pagar 50 escudos/tonelada”, informou este parlamentar, no final de uma visita de três dias a Santo Antão dos deputados nacionais do PAICV, eleitos por esta ilha.

Trata-se, segundo os eleitos nacionais do PAICV, de “uma situação muito grave” que urge resolver por parte do Ministério da Agricultura e Ambiente (MAA).

Nesta visita ao seu circulo eleitoral, os parlamentares do PAICV queixaram-se, ainda, da “demora” na implementação do plano de emergência para a mitigação da seca em Santo Antão, considerando que “ainda não existe nada de concreto” em termos de apoios aos criadores no salvamento do gado.

O delegado do MAA, Joel Barros, explica que o furo em Ponte Sul/Chã de Mato está, efectivamente, com uma avaria no sistema de bombagem, assegurando que as diligências estão a ser encetadas com vista a resolver o problema.

O MAA, segundo Joel Barros, pretende, no quadro do programa de promoção das oportunidades rurais (Poser), para 2018, reforçar os equipamentos dos furos neste concelho, com a instalação de inversores.

Os inversores vão permitir adaptar os sistemas desses furos, que funcionam com base em energia solar, para poderem trabalhar, também, com energia convencional, em caso de necessidade, explicou o delegado do MAA, no Porto Novo.

JM/JMV

Inforpress/fim

Gostar disto: Gosto Carregando...