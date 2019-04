Porto Novo: Cartaz das festas de São João praticamente definido com C4 Pedro, Dénis Graça, Nancy Vieira, Gil Semedo e Cabo Verde Show

Porto Novo, 24 Abr (Inforpress) – A edilidade portonovense tem já praticamente definido o cartaz das festas de São João, que acontecem em Junho, com C4 Pedro, Dénis Graça, Nancy Vieira, Gil Semedo, Cabo Verde Show, Jocelyn Medina e Blaka em posição de destaque.

As festas de São João, que movimentam o município do Porto Novo ao longo do mês de Junho, são “uma das maiores festas” de romaria que se celebra Cabo Verde, que juntam o religioso e o profano, tendo o ponto mais alto nos dias 22, 23 e 24, com vários espectáculos culturais.

Este ano, para além da tradicional feira dos produtos agro-pecuários de Santo Antão, marcam ainda as festas a peregrinação dos fiéis, o desfile dos grupos de romaria de São João e a procissão, além dos concertos musicais e bailes com o angolano C4 Pedro, como cabeça de cartaz.

Em Junho, dados os vários eventos culturais que recebe, no âmbito das festas do santo padroeiro, Porto Novo se transforma na “capital da cultura”, do país, segundo os organizadores.

