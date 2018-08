Porto Novo: Bombeiros voluntários apetrechados com equipamentos doados pelo SNPC

Porto Novo, 15 Ago (Inforpress) – O Corpo dos Bombeiros Voluntários do Porto Novo, Santo Antão, recebeu hoje do Serviço Nacional da Protecção Civil (SNPC) um conjunto de equipamentos que permite melhorar as condições de trabalho da corporação.

Trata-se de rádios de comunicação, lanternas, tendas, macas, cobertores, gerador, motosserra, kits de cozinha, cujo acto de entrega foi presidido pelo edil do Porto Novo, que informou que a doação faz parte dos “compromissos” já assumidos pelo Governo em matéria de protecção civil neste município.

A entrega desses equipamentos demonstra que o Governo está a assumir os “compromissos” assumidos com o sistema de protecção civil, avançou o autarca, para quem se trata de equipamentos que permitem melhorar a actuação dos bombeiros no Porto Novo.

Além do reforço de equipamentos, o Governo, segundo Anibal Fonseca, já se comprometeu a dotar os bombeiros de estatutos próprios e reforçar a capacitação da corporação, tudo numa óptica de melhorar o desempenho dos “soldados da paz”.

Para o comandante do Corpo dos Bombeiros do Porto Novo, Corsino Fortes, os apetrechos ora recebidos acabam por atenuar as necessidades por que passa esta organização, agradecendo o gesto do SNPC, já que se trata-se de meios cuja falta já era muito sentida.

