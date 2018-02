Porto Novo: Agricultores preocupados com demora no equipamento do furo em Ribeira Fria

Porto Novo, 05 Fev (Inforpress) – Os agricultores em Ribeira Fria, interior do Porto Novo, aguardam, com “ansiedade”, o equipamento do furo local com sistema fotovoltaico, mostrando-se “preocupados” com a demora na instalação dos painéis solares, que se previa, inicialmente, para Novembro.

Os agricultores, que se têm queixado do elevado custo de água para rega nessa localidade, o maior produtor de tomates em Santo Antão, lembram que o contrato para o equipamento do furo com sistema fotovoltaico foi assinado em Setembro de 2017 e que deveria ficar concluído dois meses depois.

O presidente da associação de Desenvolvimento da Ribeira Fria, Joana Silva, explicou à Inforpress que o atraso na instalação dos painéis deveu-se, sobretudo, a dificuldades na construção (as obras estão prontas) da plataforma onde vão ser instalados os equipamentos.

Joana Silva disse, porém, ter a garantia do empreiteiro de que, ainda em Fevereiro, os painéis solares começam a ser instalados, pelo que se prevê, “para breve”, o equipamento do furo, que passará a disponibilizar água a um custo reduzido aos lavradores.

O furo da Ribeira Fria, cujo sistema de bombagem funciona através de energia convencional, com custos elevados para os agricultores, vai ser equipado com um sistema fotovoltaico, financiado através do programa Poser (Promoção de Oportunidades Socioeconómicas Rurais) que, desde 2014, está a ser implementado em Santo Antão.

O Ministério da Agricultura e Ambiente (MAA), que tutela o Poser, está a trabalhar para, ainda no decurso de 2018, equipar todos os furos existentes no Porto Novo com painéis solares, segundo o delegado deste ministério neste concelho, Joel Barros.

Além da Ribeira Fria, dentro de pouco tempo estarão, também, equipados os furos de Poio da Ribeira dos Bodes e de Jorge Luís, cujos contratos de execução dos projectos foram já assinados.

JM/CP

