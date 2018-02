Porto Novo: Agricultores têm muito a ganhar com o programa AquaSun – representante

Porto Novo, 07 Fev (Inforpress) – Os agricultores no Porto Novo, Santo Antão, têm “muito a ganhar” com os investimentos previstos através do programa AquaSun, estimados em 23 milhões de euros (2.500 mil contos), que visam a promoção de uma agricultura industrial, neste concelho.

José Lima, proprietário agrícola, representante dos agricultores em Casa Meio, zona onde os investimentos deverão ter maior incidência, disse acreditar que este programa vai revolucionar o sector agrícola no Porto Novo, já que vai permitir avançar para uma agricultura industrial.

No Porto Novo, onde existem 2.635 explorações agrícolas, todas do tipo familiar, a agricultura que se pratica é ainda de subsistência, mas o programa AquaSun, financiado através do um grupo de investidores ingleses, propõe investir na mobilização de água, através da dessalinização, para a produção agro-industrial em grande escala, já partir de 2019.

José Lima considera que se está perante “um projecto inovador” que vai trazer “uma nova era” para agricultura no concelho do Porto Novo.

O programa AquaSun consiste na montagem de um parque solar de 2,5 megawatts e de uma unidade de dessalinização de 3.500 metros cúbicos de água/dia para a produção agrícola industrial, “em grande escala”.

Os investidores esperam, com os invesimentos, que estarão concluídos até meados do próximo ano, produzir, anualmente, 1.400 toneladas de produtos agrícolas diversos para o mercado nacional.

O grupo, que vai instalar no Porto Novo, um centro de hidroponia, para a produção de morangos e tomates, está a negociar com o Governo a concessão do centro de expurgo do Porto Novo, que vai ser transformado numa cooperativa agro-industrial para o tratamento, transformação, certificação e comercialização dos produtos.

