Porto Novo: Agricultores assinam contratos com edilidade no quadro do plano de mitigação da seca

Porto Novo, 21 Abr (Inforpress) – Agricultores de diferentes vales no município do Porto Novo (Santo Antão) estão a ser apoiados pela câmara na preparação de parcelas agrícolas, no âmbito do plano de mitigação da seca para este concelho.

A Câmara Municipal do Porto Novo anunciou ter já assinado contratos com as associações de agricultores em Casa de Meio e Ponte Sul/Chã de Mato, os quais consistem no financiamento de trabalhos de despedrega de terrenos, uma intervenção que visa o aumento da área irrigada nessas localidades.

A autarquia informou que “proximamente” serão assinados contratos com as associações de agricultares de Morro de Cavalo (Ribeira da Cruz), Chã de Norte e Ribeira dos Bodes, igualmente para apoiar os lavradores na preparação dos terrenos.

Porto Novo foi contemplado pelo Governo com uma verba de 36 mil contos para a realização de projectos visando atenuar os efeitos do mau ano agrícola no concelho, onde não choveu nos últimos dois anos.

No quadro desse plano, a câmara perspectiva a criação de 400 postos de trabalho/mês, com a execução de obras de requalificação de infra-estruturas desportivas e de acessibilidades, bem como de calcetamentos, limpeza de caminhos vicinais e construção de zonas de lazer.

