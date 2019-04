Porto Novo: 500 casas reabilitadas desde 2016 – meta é reabilitar 800 habitações até 2020

Porto Novo, 25 Abr (Inforpress) – Quinhentas habitações de famílias de fracos recursos foram reabilitadas, até agora, pelo Câmara Municipal do Porto Novo, em Santo Antão, que tem como meta chegar às 800 casas recuperadas, até 2020.

As autoridades locais estimam que cerca de 3.500 famílias no Porto Novo estarão a viver, actualmente, em condições precárias de habitabilidade, com as habitações a apresentarem “graves problemas de estruturas, de infiltração, sem água e esgoto”.

Até ao próximo ano, a câmara municipal espera receber do Governo cerca de 50 contos para reabilitar mais de 150 casas, no quadro do PRRA (Programa de Reabilitação, Requalificação e Acessibilidades).

Segundo o presidente da câmara, Anibal Fonseca, só em 2018 foram investidos cerca de 25 mil contos na reabilitação de 257 casas, prevendo-se, para este ano, intervenções à volta de 20 mil contos.

