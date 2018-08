Porto Novo: 42 parcelas de terrenos cedidas a titulo definitivo a 22 famílias em Casa de Meio – representante fala em “grande notícia”

Porto Novo, 20 Ago (Inforpress) – O Governo já concedeu a titulo definitivo e gratuito 42 parcelas de terrenos agrícolas a 22 famílias em Casa de Meio, no Porto Novo, Santo Antão, uma medida que os agricultores aguardavam há mais de duas décadas.

Os terrenos vão ser entregues a 02 de Setembro, Dia do Município do Porto Novo, “uma boa notícia, há muito aguardada” pelas famílias, segundo o representantes agricultores, José Lima, que manifestou a sua “satisfação” pela decisão do Governo.

“Os terrenos já são nossos e, finalmente, temos uma garantia. Quem quiser, a partir de agora, investir nas suas parcelas já o podem porque já que conseguem recorrer a créditos”, avançou José Lima.

Além da Casa de Meio, O Governo decidiu também atribuir a posse plena dos terrenos do domínio do Estado às famílias em Chã de Norte, Ribeira da Cruz (Morro Cavalo), Ribeira dos Bodes e Ponte Sul/Chã de Mato, abrangendo cerca de 150 famílias.

Segundo o delegado do Ministério da Agricultura e Ambiente no Porto Novo, Joel Barros, concluído o processo em Casa de Meio, este ministério vai agora avançar com o processo em Chã de Norte, onde mais de 50 famílias vão ser beneficiadas.

