Porto Novo: 300 produtores agrícolas começam em Abril a tratar seus produtos para o mercado turístico

Porto Novo, 11 Abr (Inforpress) – Trezentos produtores agrícolas da freguesia de Santo André, no Porto Novo, vão poder, ainda em Abril, começar a tratar e embalar os seus produtos localmente, com vista à exportação para os mercados turísticos do Sal e Boa Vista.

Além da Ribeira da Cruz, os produtores também de Chã de Norte, Martiene, Chã de Branquinho e Jorge Luís vão ter, a partir do final deste mês, a possibilidade de tratar os seus produtos localmente, com a inauguração da unidade de tratamento e embalagem de produtos.

O líder da Associação dos Agricultores da Ribeira da Cruz, Vanderley Rocha, anunciou para o final de Abril, a inauguração, nessa localidade, da tão esperada unidade que, além de tratamento, vai proceder ainda à embalagem, certificação e comercialização dos produtos.

Numa segunda fase, a ideia é apostar ainda na transformação dos excedentes e no engarrafamento do grogue, num projecto co-financiado, em 80 mil dólares (mais de seis mil contos), através do GEF (Global Environment Facility).

A montagem dessa unidade insere-se no quadro de um projecto mais amplo visando o desenvolvimento integrado da agricultura em Santo André, que tem ainda como parceiros o Governo, a câmara do Porto Novo e o SARAI (Centro de Estudos Rurais e Agrícolas Internacional), uma organização não-governamental espanhola.

