Porto Novo: 200 famílias afectadas pela seca estão a ser socorridas com cestas básicas

Porto Novo, 18 Ago (Inforpress) – Cerca de 200 famílias em situação de vulnerabilidade no Porto Novo (Santo Antão) estão a ser socorridas, actualmente, com cestas básicas no âmbito do programa de mitigação da seca, em execução há quase dez meses, neste município.

Com mau ano agrícola, “um dos piores” da última década neste concelho, estima-se que pelo menos 360 famílias no Porto Novo encontram-se, actualmente, em situação de “extrema vulnerabilidade”, marcada, sobretudo, pela escassez de alimentos e de água.

Essas famílias residem, predominantemente, nas zonas altas (planaltos Norte e Leste), precisamente, as zonas mais atingidas pela “situação de seca quase absoluta” que castiga Porto Novo, o concelho mais árido de Santo Antão.

A câmara do Porto Novo, através dos serviços sociais, tem estado, igualmente, a apoiar “muitas famílias” carenciadas com cestas básicas, graças à parceria com algumas instituições, entre as quais a Fundação de Acção Social e Escolar (Ficase) e Moagem de Cabo Verde (Moave).

Populações das diferentes comunidades têm estado a pedir a abertura do emprego público, numa altura em que Porto Novo está a enfrentar o período “mais crítico” deste ano de seca, “um dos priores” da última década.

JM/AA

Inforpress/Fim