Populações de várias localidades na ilha do Fogo vão beneficiar de energia eléctrica

Cidade da Praia, 10 Jan (Inforpress) – As populações das localidades de Achada Fora, Cidreira, Cutelo Capado, Miguel Gonçalves, Alfarrobeira/Forno, no concelho de São Filipe, na Ilha do Fogo, vão beneficiar, a partir desta sexta-feira, de energia eléctrica.

O fornecimento de energia eléctrica está enquadrado no Projecto de Desenvolvimento dos Sistemas de Transporte e Distribuição de Eletricidade nas ilhas de Santo Antão, São Vicente, Sal, Maio, Santiago e Fogo.

Segundo o comunicado do governo, o projecto prevê ainda a reabilitação e extensão de redes de média e baixa tensão, instalação do sistema (SCADA, em inglês Supervisory Control and Data Aquisition System), constituído por equipamentos de controle, identificação de defeitos e gestão (remota) das redes de distribuição nas ilhas de Santiago, São Vicente e Sal e substituição de contadores de energia defeituosos e renovação e reforço da iluminação pública.

O projecto é financiado pela agência de cooperação internacional (JICA Japão) e pelo Banco Africano de Desenvolvimento (BAD).

De acordo com o comunicado, com esta iniciativa o governo pretende “elevar a qualidade do serviço público de electricidade em Cabo Verde ao nível das normas internacionais, melhorar as performances técnicas, comerciais e financeiras da empresa ELECTRA) e aumentar a taxa global de acesso à electricidade, de 88% em 2010 para 98% em 2018, prevendo a electrificação de cerca de 50 novas localidades rurais)”.

A cerimónia de inauguração de energia eléctrica vai ser presidida pelo ministro da Industria, Comércio e Energia, Alexandre Monteiro.

