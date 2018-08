Polícia Marítima de Santa Cruz recebe embarcação de patrulha para fiscalização

Pedra Badejo, 17 Ago (Inforpress) – A Polícia Marítima de Santa Cruz recebeu hoje uma embarcação de patrulha para fiscalização das zonas marítimas no município neste município do interior de Santiago.

A entrega foi testemunhada pelo presidente da câmara municipal, Carlos Alberto Silva, comandante da Polícia Nacional (PN) de Santiago Norte, Estêvão Tavares Vaz, e comandante da esquadra de Santa Cruz, Emanuel Teixeira, entre outras personalidades.

Para o comandante da PN, a referida embarcação destina-se ao patrulhamento das costas marítimas e a operações de busca e salvamento, para a protecção do meio ambiente, controlo da pesca ilegal e possíveis problemas que podem acontecer na costa marítima.

“Nós como polícias estamos a fazer tudo para a melhoria da segurança, com apoio das câmaras, das comunidades e pescadores, e vamos conseguir fazer um trabalho junto com a comunidade em prol do concelho e da zona”, realçou.

O presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz, por seu lado, considerou a embarcações de “importante” para o município e apelou para o bom uso desse equipamento, já o mesmo vai trazer “mais conforto e garantia” sobretudo, para pessoas que vão buscar a economia no mar.

A associação de pescadores, por seu lado, através do seu presidente, José Gonçalves, saudou a chegada da embarcação que classificou de “mais-valia”, não só para o controlo da pesca ilegal e da costa marítima, mas também no apoio ao salvamento no mar.

A entrega da embarcação enquadra-se no âmbito dos projectos de cooperação existentes entre os Estados Unidos e Cabo Verde.

CL/AA

Inforpress/Fim