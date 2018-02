PJ pede colaboração da população para encontrar duas crianças desaparecidas

Cidade da Praia, 05 Fev (Inforpress) – A Polícia Judiciária (PJ) confirmou hoje que desde sábado, 03, está a investigar o caso do desaparecimento das duas crianças em Achada Limpo, na Cidade da Praia, e pediu a colaboração da população para as encontrar.

Num comunicado enviado à Inforpress, a PJ adianta que ao ser notificado da situação encetou, desde logo, as diligências no sentido de localizar os menores desaparecidos, em estreita colaboração com a Polícia Nacional (PN).

Os menores de 9 e 11 anos, Clarisse Mendes (Nina) e Sandro Mendes (Dy), foram vistos pela última vez na tarde do último sábado, quando teriam saído para comprar açúcar a pedido da avó.

“A PJ quem souber do paradeiro dos desaparecidos, ou que os tenha visto, o favor de contactar através da linha de emergência grátis 134, ou pelo PBX 2605600”, refere o documento.

A PJ informa ainda que está a envidar esforços no sentido de dar respostas em tempo útil.

Em declarações à Inforpress, a mãe e tia dos meninos desaparecidos disse que as duas crianças residem com ela, no bairro de Castelão, mas que frequentam muito a casa da avó, em Achada Limpo, local onde desapareceram.

Segundo Arlinda Mendes Cabral (Isa) trata-se de dois primos que foram criados por ela e pela avó.

