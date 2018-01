Pessoas com deficiência continuam “no atraso” apesar de Cabo Verde se ter avançado – FECAD

Cidade da Praia, 22 Jan (Inforpress) – O vice-presidente da Federação Cabo-verdiana de Associações de Pessoas com Deficiência (FECAD), disse hoje que as pessoas com deficiência continuam “no atraso”, apesar de Cabo Verde ter conhecido avanços significativos nos últimos anos.

António Pedro Melo fez essas considerações hoje na cerimónia de lançamento do projecto “Acesso à Cultura em Cabo Verde e Desenvolvimento Turístico e de Representação das Pessoas com Deficiência” (ACCEDERE) e que visa tornar visível no sistema turístico cabo-verdiano o segmento denominado “Turismo acessível e Inclusivo”.

“Cabo Verde tem vindo a dar passos significativos, mas no que se refere ao sector da deficiência tem havido muito atraso, e não podemos permitir isso. E para se dar poder às pessoas tem de se efectivar as leis da convenção, o decreto lei e a lei nº20 de 2011, que contêm as normas de acessibilidade”, observou.

Para além destas leis, António Pedro Melo referiu-se ainda sobre a necessidade de se reforçar o protocolo facultativo e da convenção 159 da Organização Internacional do Trabalho (OIT), que trata de questões de emprego e reabilitação profissional para pessoas com deficiência, assim como a regulamentação da lei nº40/VIII de 2013 que define as bases gerais da prevenção da deficiência.

Segundo o vice-presidente da FECAD, tudo isso deve ser seguido de um plano bem detalhado e orçado para que as pessoas com deficiência tenham a sua dignidade e a sua quota parte no Orçamento do Estado.

No que se refere ao projecto ACCEDERE, defendeu se tratar de um instrumento que irá ajudar as pessoas com deficiência a acederem ao sistema turístico cabo-verdiano, permitindo assim a sua participação.

“O grupo alvo da formação são os dirigentes e quadros da FECAD, assim como organizações da sociedade civil, técnicos e operadores do sector do turismo. A Escola da Hotelaria e Turismo é também uma grande parceira na concretização do projecto”, disse, agradecendo a União Europeia e ao ACAPO pelo apoio.

O presidente da Associação de Cegos e Amblíopes de Portugal (ACAPO), Tomé Coelho, que considerou o projecto de “nobre”, por dotar as pessoas com deficiência em Cabo Verde de instrumentos que lhes permitam melhorar a sua capacidade e competência, adiantou que a associação não veio ensinar nada a ninguém, mas sim partilhar experiências.

“Nós nesta matéria queremos partilhar experiências no âmbito da autorepresentação, igualdade e da não descriminação para que as pessoas com deficiência sejam consideradas cidadãos de pleno direito”, afirmou.

Defendeu ainda, no seu discurso, que este projeto será uma mais valia para todas as pessoas que nele participam, mas sustentou que a sua implementação requere, para além de apoio do Estado, trabalho da associação para, na medida de possível, tornar as instituições sustentáveis de ponto de vista financeiro.

Por seu turno, a embaixadora da União Europeia em Cabo Verde, Sofia Moreira de Sousa, considerou se tratar de um projecto que defende o “princípio” de defesa de uma sociedade de inclusão na proteção de igualdade dos direitos humanos de todos os cidadãos.

“São princípios que fazem parte do compromisso da UE, onde se rege pelo valor da não discriminação e da defesa dos direitos humanos. É um projecto de implementação de valores num país como Cabo Verde”, sublinhou.

Lembrou também do projecto financiado pela União Europeia “Vamos ver melhor os cegos” e que tinha como ovejctivo sensibilizar a população e autoridades para as necessidades de um grupo particular da população na sua vida e quotidiano.

Conforme sublinhou, o ACCEDERE, um projecto financiado em 90% pela UE no valor total de 39 mil contos, tem o propósito de promover o turismo sustentável para geração de rendimentos e melhoria das condições socioeconómico das comunidades beneficiárias.

O projecto Acesso à Cultura em Cabo Verde e Desenvolvimento Turístico e de Representação das Pessoas com Deficiência, tem por finalidade tornar acessível o património cultural do arquipélago às pessoas com deficiência, aos idosos nacionais e estrangeiros, promovendo o Turismo Acessível e Inclusivo (TAI) com impacto a nível nacional.

Orçado em 43, 4 milhões de escudos, o projecto com a duração de três anos conta com o financiamento da União Europeia no valor de 39 milhões de escudos, sendo que a FECAD entra com os restantes 4 milhões de escudos.

Durante a sua vigência, pretende despertar, através de sensibilização e formação, mais de três mil membros das associações filiadas na FECAD e os 20 mil cabo-verdianos com necessidades especiais para o turismo acessível e inclusivo, alertar os decisores cabo-verdianos, os técnicos e operadores turísticos sobre a importância económica que o TAI desempenha no turismo mundial.

O ACCEDERE, conta ainda com o auxílio de técnicos portugueses, que vão analisar as condições de acessibilidade na Praça Alexandre Albuquerque, no centro histórico da capital cabo-verdiana, e na localidade de Chã das Caldeiras, na ilha do Fogo e agir em consonância com as conclusões dos peritos.

