Perspectiva/São Salvador de Mundo: Autarquia define infra-estruturação e apoio às famílias como prioridades de 2018

Achada Igreja, 02 Jan (Inforpress) – A Câmara Municipal de São Salvador do Mundo definiu infra-estruturação do concelho e apoio às famílias, principalmente as que vivem da prática da agricultura e criação de gado, como prioridades para o ano económico de 2018.

A informação foi dada à Inforpress, pelo edil Ângelo Vaz, que mesmo reconhecendo que 2018 vai ser um ano “difícil” para as famílias, augura que com os projectos que serão executados, tanto as famílias e o município vão ganhar no próximo ano.

Devido ao mau ano agrícola, informou que a autarquia dará uma “atenção especial” às famílias, tendo já assinado um contrato-programa com o Governo em mais de 13 mil contos, em que 5.000 contos destinam-se à criação de empregos públicos.

Segundo o autarca, com tal medida pretendem colmatar as dificuldades das famílias com criação de cerca de 300 postos directos de trabalho, que vão beneficiar 1.200 famílias, principalmente as que têm mais dificuldades e que estão mais ligadas à prática da agricultura.

Manutenção das estradas, desentupimentos dos poços com o intuito de recuperarem mais água, construção de erectos e ainda no âmbito da requalificação do concelho.

A nível de infra-estruturação do município, o edil salvadorenho fez saber que além dos 99 mil contos do orçamento camarário, também através do Fundo do Ambiente e Fundo do Turismo vão reabilitar o espaço de Cachoeira e criação de outros espaços turístico para atraírem turistas e visitantes àquele município rural.

A mesma fonte ajuntou que, em 2018, vai haver uma “aposta forte” no desporto, com destaque para o arrelvamento do campo municipal em Achada Leitão para que os atletas salvadorenhos possam disputar o campeonato em casa e em melhores condições e igualdade.

Ainda a nível de infra-estruturas desportivas, assegurou o edil que serão construídas mais duas placas desportivas nas zonas de Leitãozinho e Leitão Grande.

Quanto à ligação domiciliária de água, que considerou um dos desafios do município para o próximo ano, tendo em conta que tem pouca água no solo, acredita que em parceria com a empresa Águas de Santiago (AdS) e do programa do Millennium Challenge Corporation (MCC) o mesmo será ultrapassado.

