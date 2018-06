Pelo menos dois mortos em ataque com arma branca numa mesquita da África do Sul

Joanesburgo, 14 Jun (Inforpress) – Pelo menos duas pessoas morreram e uma ficou ferida na sequência de um ataque com uma arma branca hoje numa mesquita em Malmesbury, sudoeste da África do Sul, informou a polícia.

“O suspeito, que aparentava ter cerca de 30 anos e que estava armado com uma faca, avançou contra os agentes que tentavam convencê-lo a entregar-se”, disse o porta-voz da polícia, Noloyiso Rwexana, aos meios de comunicação locais, esclarecendo que o homem acabou por ser abatido pelas forças de segurança.

O Conselho Judicial Muçulmano, que engloba clérigos islâmicos de todo o país, mostrou-se “chocado” com o que qualificou de “ataque brutal”.

As autoridades policiais estão a investigar o ataque, cujas causas são ainda desconhecidas.

O ataque, que coincide com o fim do Ramadão, é o segundo em pouco mais de um mês contra uma mesquita sul-africana.

Em Maio, três homens entraram num templo do sudoeste do país e mataram uma pessoa e feriram outras duas.

Lusa/Fim