Pelo menos 31 mortos e 40 feridos em incêndio em hospital na Coreia do Sul

Seul, 26 Jan (Inforpress) – Pelo menos 31 pessoas morreram e mais de 40 ficaram feridas hoje num incêndio num hospital da Coreia do Sul, anunciaram as autoridades locais.

Entre os feridos, 11 estão em estado crítico.

As chamas terão começado cerca das 07:30 locais (20:30 de quinta-feira em Cabo Verde) na sala de urgências do primeiro piso do edifício principal do hospital, em Miryang (sudeste do país, a cerca de 280 quilómetros da capital).

Mais de 50 pessoas, na sua maioria pacientes, foram retiradas do hospital e da maternidade, que se localiza no mesmo edifício, e transferidas para quatro centros médicos próximos, indicou o chefe dos bombeiros, Choi Man-woo.

Os bombeiros demoraram cerca de uma hora e 40 minutos a apagar o fogo, que ocorreu quando perto de uma centena de pessoas se encontrava no edifício, indicaram fontes locais à agência de notícias oficial sul-coreana, Yonhap.

Perto de cem pessoas que estavam internadas numa residência para idosos adjacente ao hospital conseguiram escapar às chamas ou foram retiradas.

