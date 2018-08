Paul: Edilidade adquire viatura nova para “resolver problemas de recolha de lixo” no município

Porto Novo, 19 Ago (Inforpress) – A edilidade paulense já adquiriu uma viatura nova para “resolver os problemas de recolha de lixo” que o município do Paul, Santo Antão, tem estado a enfrentar, nos últimos tempos.

A viatura, que já está no Paul, custou mais de cinco mil contos, verbas disponibilizadas através do Fundo do Ambiente, segundo a autarquia, que até 2020, será contemplada com 80 mil contos, no âmbito dos contratos plurianuais assinados com o Governo, através dos fundos de ambiente e do turismo.

Os investimentos nos domínios do turismo e ambiente no município do Paul, já financiados pelo Governo, ultrapassam os 200 mil contos.

Além de obras nos domínios de requalificação urbana e saneamento, o executivo já assegurou o financiamento, estimado em 120 mil contos, do projecto de requalificação da orla marítima da cidade das Pombas Paul, que representa uma grande reivindicação dos paulenses.

Enquanto isso, a câmara do Paul já adquiriu um novo sistema de bombagem para o furo de Chã de João Vaz, que já está a ser instalado.

Este município está a ter problemas no abastecimento de água por causa de uma avaria no sistema de bombagem do furo de Chã de João Vaz, que sofreu “danos irreversíveis”, segundo a edilidade paulense, que já obteve um novo sistema para esse mesmo furo.

JM/CP

Inforpress/Fim