Partido Popular debate aumento da taxa de importação para lacticínios

Cidade da Praia, 28 Jan (Inforpress) – O aumento da taxa de importação para lacticínios e a questão do mau ano agrícola foram temas em análise, hoje, na Cidade da Praia durante a reunião do Partido Popular (PP).

Em declaração à Inforpress no final da reunião quinzenal, o presidente do partido, Amândio Barbosa Vicente, disse que não é contra essa medida, mas acredita que a mesma “não irá beneficiar em nada” os consumidores.

O líder do Partido Popular acusou ainda o Governo de ter criado uma proposta que “irá beneficiar uma empresa” da qual “o ministro das Finanças foi administrador”.

Em relação ao mau ano agrícola, Amândio Barbosa Vicente afirmou que o plano de emergência e salvamento de gado e de mitigação da seca implementado pelo Governo, no montante de 10 milhões de euros, “não tem surtido efeito”, uma vez que os agricultores e criadores de gado, precisou, “continuam aflitos” e com “animais a morrer”.

Na ocasião, desafiou o executivo a publicar e divulgar a lista desses benefícios, sendo que o mau ano agrícola em2017 afecta directamente 7.200 famílias, ou seja cerca de 62% das famílias rurais, segundo a mesma fonte.

Para o presidente do PP, o acordo de pescas entre Cabo Verde e a União Europeia “não trouxe ganhos nem benefícios” para o arquipélago e defende que o Governo deve “incrementar e modernizar” a frota pesqueira e explorar “ainda mais” o mar, que no seu entender é a “alternativa para alavancar” a economia cabo-verdiana.

Durante o encontro, a direcção do partido analisou também assuntos relacionados com os desafios do sector da justiça e o plano de actividades de 2018.

AV/AA

