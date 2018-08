Participantes do programa IVLP defendem a consolidação da rede de luta contra abuso sexual e violência domestica (c/áudio)

Cidade da Praia, 20 Ago (Inforpress)- Os representantes cabo-verdianos que participaram no programa internacional de liderança para visitantes (IVLP), nos EUA, defendem que todos devem trabalhar em articulação para a consolidação da rede contra o abuso sexual e violência baseada no género (VBG).

O repto foi lançado hoje, na Cidade da Praia, pela presidente da Associação de Crianças Desfavorecidas (ACRIDES), Lourença Tavares e Elsa Fortes , do Instituto Cabo-verdiano para a Igualdade e Equidade do Género (ICIEG), momentos antes de se reunirem com o embaixador do Estados Unidos da América em Cabo Verde, em conversa aberta para falarem sobre a participação no IVLP, que decorreu de 16 a 24 de Julho nos EUA.

Para a presidente da ACRIDES, foi uma boa oportunidade, sendo que tiveram a oportunidade de vivenciar e presenciar todo o trabalho desenvolvido e implementado nos EUA em relação ao abuso e exploração sexual de crianças e violência doméstica contra as mulheres.

Segundo a responsável, ficou claro que existe uma grande responsabilidade e engajamento do Governo norte-americano numa parceria e articulação com as organizações não governamentais (ONG) que trabalham e lidam com essa problemática.

“Em Cabo Verde, já se faz alguma coisa a nível de combate ao abuso e exploração sexual . Agora, temos que implementar e colocar em prática tudo aquilo que vimos, em sintonia e articulação com o estado e a sociedade civil”, precisou Lourença Tavares, defendendo que as instituições públicas, a sociedade civil e as ONG devem trabalhar em articulação, para a consolidação da rede contra o abuso sexual e violência baseada no género.

Por seu turno, a representante do Instituto Cabo-verdiano para a Igualdade e Equidade do Género (ICIEG), Elsa Fortes, defendeu a importância de trabalhar em rede e em articulação para que as respostas a nível desses problemas sociais funcionem de forma integrada.

A nível de respostas, afirmou que o trabalho implementado pela polícia nos EUA tem sido “eficiente, eficaz e muito célere”, e acredita que essa medida poderá ser colocada em prática no país, no sentido de tornar as autoridades policiais autónomas, com poder de agir e actuar, em caso de emergência e urgência.

Na ocasião, o embaixador dos EUA em Cabo Verde, Donald Heflin , assegurou que o Programa Internacional de Liderança para Visitantes vai continuar nos próximos anos, sendo que a questão de combate ao abuso sexual e violência domestica constitui uma das prioridades da representação diplomática norte-americana.

Segundo o diplomata, os participantes tiveram a oportunidade de visitar cidades parecidas com as de Cabo Verde, para se inteirarem ” um pouco mais”, sobre o sistema norte-americano de combate à violência, tendo realçado que os mesmo podem solicitar fundos para futuros programas.

Os programas de intercâmbio de “luta contra a violência sexual de crianças e VBG” e de “empoderamento das comunidades da luta contra a violência domestica e abuso sexual” contou com a participação dos representantes do Instituto Cabo-verdiano da Criança e do Adolescente (ICCA), da Comissão Especializada de Assuntos Constitucionais, Direitos Humanos, Segurança e Reforma do Estado, da Procuradoria da República da Comarca do Sal e do Ministério da Justiça.

Consultores, analistas, activistas e blogues e responsáveis do Instituto Cabo-verdiano para a Igualdade e Equidade do Género, a Comissão Nacional para Direitos Humanos e Cidadania, Associação de Crianças Desfavorecidas participaram também do intercâmbio.

O Programa Internacional de Liderança para Visitantes (IVLP) é o principal projecto do intercâmbio profissional do Departamento de Estado dos EUA, por meio de visitas de curta duração.



