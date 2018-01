Papa Francisco envia mensagem a Jorge Carlos Fonseca ao sobrevoar Cabo Verde

Cidade da Praia, 16 Jan (Inforpress) – O Papa Francisco enviou segunda-feira, uma mensagem ao Presidente da República Jorge Carlos Fonseca e ao povo cabo-verdiano, ao sobrevoar o território nacional, rumo à América Latina para uma visita ao Chile e Perú.

No conteúdo da mensagem, que foi transmitida a bordo do avião, a Sua Santidade, o Papa Francisco, deixou orações e bênçãos divinas a todo o povo cabo-verdiano e ao Chefe de Estado cabo-verdiano.

Durante a sua passagem pelo espaço aéreo nacional, com destino ao Chile e Peru, Papa Francisco desejou felicidades, paz e fraternidade aos cabo-verdianos e ao Presidente da República e assegurou que enquanto sobrevoa o arquipélago todos estavam presentes nas suas orações.

Esta é a primeira visita do Papa a esta nação andina, com 17 milhões de habitantes, desde que assumiu o papado, em 2013. Acontece numa altura em que muitos chilenos estão furiosos com a decisão de Francisco, tomada em 2015, de nomear um bispo próximo do reverendo Fernando Karadima, que o Vaticano considerou culpado, em 2011, de abusar sexualmente de dezenas de menores ao longo de décadas.

Durante os próximos três dias, o Papa tem previsto celebrar missas em Santiago e nas cidades de Demuco, no sul, e Iquique, no norte. Na quinta-feira, parte para o Peru, para uma visita de três dias.

AV/CP

Inforpress/Fim

