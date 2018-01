Papa encontrou-se com vítimas de abusos sexuais por parte de sacerdotes no Chile

Santiago do Chile, 17 Jan (Inforpress) – O papa Francisco encontrou-se esta terça-feira com um grupo de chilenos vítimas de abuso sexual por parte de sacerdotes, anunciou o porta-voz do Vaticano, referindo que pediu desculpa “pelos danos irreparáveis” sofridos.

Greg Burke, porta-voz do Vaticano, afirmou que o encontro se realizou esta terça-feira após o almoço, naquele que é o primeiro dia da visita do papa Francisco ao Chile.

O santo padre reconheceu também a “dor” dos sacerdotes que foram responsabilizados a nível colectivo pelos crimes de alguns, acrescentou.

Greg Burke explicou que o papa Francisco se encontrou com grupo de vítimas de abuso sexual após o almoço, ouviu as suas histórias e rezou com eles, referindo que o Papa “os ouviu, orou e chorou com eles”, sem acrescentar mais detalhes.

A chegada de Francisco reviveu o escândalo dos sacerdotes que abusaram de crianças, tendo a organização Bishop Accountability publicado esta semana uma lista de 80 sacerdotes, clérigos e uma freira acusados de abusos sexuais de menores no país sul-americano.

O papa aterrou na noite de segunda-feira na capital chilena para uma visita ao país, tendo já ocorrido protestos contra os abusos sexuais realizados por padres e demonstrações de cepticismo face à Igreja Católica Romana.

Algumas igrejas foram incendiadas e a polícia teve que recorrer a gás lacrimogéneo e canhões de água para por fim a um protesto contra o papa Francisco.

Esta é a primeira visita do papa a esta nação com 17 milhões de habitantes, desde que assumiu o papado, em 2013.

Acontece numa altura em que muitos chilenos estão descontentes com a decisão de Francisco, tomada em 2015, de nomear um bispo próximo do reverendo Fernando Karadima, que o Vaticano considerou culpado, em 2011, de abusar sexualmente de dezenas de menores ao longo de décadas.

Na quinta-feira, o papa parte para o Peru, para uma visita de três dias.

