Palestra marca início do programa de actividades da Semana Nacional do Património Cultural

Cidade da Praia, 13 Abr (Inforpress) – Uma palestra sobre “Património cultural, uma herança a salvaguardar”, a ser realizada segunda-feira, em São Vicente, marca o início do programa da semana nacional do património cultural, que decorre de 16 a 20 deste mês em Cabo Verde.

“Durante uma semana vamos colocar o património cultural no centro de todos os debates, com um leque de actividades educativas, informativas e formativas nas ilhas de Santo Antão, São Vicente, Sal, Fogo e Santiago”, informou hoje a coordenadora do Gabinete de Educação Patrimonial do Instituto do Património Cultural (IPC), Yolanda Gomes, em conferência de imprensa.

De acordo com Yolanda Gomes, com a realização da Semana Nacional do Património Cultural (SNPC), o instituto pretende consciencializar e sensibilizar as instituições e as comunidades, de que a preservação do património cultural é responsabilidade de todos.

Com esta iniciativa, o Instituto do Património Cultural pretende igualmente estimular a apropriação e uso dos bens culturais pela comunidade, despertar o interesse dos jovens para a área do património, sua divulgação e preservação, fortalecer o sentimento de identidade e cidadania.

Na ocasião, Yolanda Gomes defendeu a necessidade da sociedade cabo-verdiana preservar o património cultural, fonte de receitas para as comunidades e de geração de emprego para os jovens.

A responsável do IPC enalteceu o empenho desta instituição na preservação, conservação e restauração do património cultural e por estar a preparar um programa nacional de educação patrimonial visando dar a conhecer o valor do património cabo-verdiano.

Yolanda Gomes disse que o IPC pretende desenvolver um programa de educação patrimonial, que passa pela valorização dos patrimónios culturais, educação sobre o valor do património e divulgação junto das populações, nas escolas e universidades sobre a importância do património nacional.

Do programa de actividades da SNPC distribuído à imprensa, consta, na segunda-feira, em São Vicente, uma conferência subordinada ao tema “Centros históricos de Cabo Verde, entre o binómio desenvolvimento urbano e a preservação do património” e, no dia 17, uma palestra intitulada “A valorização do património cultural na dinamização do turismo sustentável”, na cidade da Ribeira Grande, em Santo Antão.

O instituto promove também, na terça-feira, uma aula magna sobre “A Ribeira Grande de Santiago e a primeira globalização”, no Campus da Uni-CV, em Palmarejo, fará a projecção do património cultural da ilha do Sal, na Praça 19 Setembro, na cidade de Espargos e realiza programa entrevista a comunidade.

No dia 18 de Abril realiza-se também uma mesa redonda “Património cultural em diálogo com: urbanismo, turismo e cidadania”, no Centro Cultural da Cidade Velha, Património Mundial.

No mesmo período, promove-se uma “conversa aberta” sobre o Património Cultural e uma conferência “Património urbano, do inventário à valorização. Que desafios?”, na ilha do Fogo.

O programa de actividades inclui, igualmente, visitas de escolas ao Museu Etnográfico, Centro Histórico, Museu de Arqueologia, aos monumentos históricos da Cidade Velha e do Tarrafal, actividades pedagógicas e sessões de fotografia.

O Instituto do Património Cultural tem previsto ainda no programa o lançamento do concurso fotográfico “Olhar sob o património cultural”.

A primeira Semana Nacional do Património Cultural é realizada pelo Ministério da Cultura e das Indústria Criativas através do IPC, no âmbito do dia internacional de monumentos e sítios, que se celebra a 18 de Abril.

A Semana conta com a parceria das câmaras municipais de São Vicente, do Porto Novo, da Ribeira Grande de Santiago e de São Filipe, da Unesco em Cabo Verde, e de institutos e universidades como ISCEE, M_EIA, Uni-CV e IUE.

JL/CP

