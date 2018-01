Palácio da Cultura Ildo Lobo acolhe hoje exposição “Nós de nós, em cena e fora de cena”, baseada no filme “Os Dois Irmãos”

Cidade da Praia, 25 Jan (Inforpress)- A fotógrafa e actriz Janeth Tavares, inaugura hoje no Palácio da Cultura Ildo Lobo, a exposição “Nós de nós, em cena e fora de cena”, baseada no filme “Os Dois Irmãos”.

A exposição que fica patente ao público até do dia 27 deste mês, acontece no âmbito da ante estreia do filme “Os dois irmãos”, realizado por Francisco Manso e o produtor José Mazedo, uma adaptação da obra literária do escritor e contador de estórias, Germano Almeida.

Janeth Tavares que interpreta a personagem “Maria Joana” no filme, disse hoje à Inforpress que esta exposição retrata os dois meses de filmagens, em que quando não estava em cena aproveitava para registar todos os momentos através da fotografia.

No final, com um grande número de fotografias, esta resolveu partilhar a história que decorreu nas cenas, fora de cena e nas pausas da gravação com o público em geral.

“A exposição chama-se nós em nós, porque nós mesmo nos criamos e chegou uma altura em que lidamos com os outros e parecíamos uma família, porque o nosso conviver foi especular não só em cena, como fora de cena”, disse.

Estas fotos, segundo a fotógrafa são também uma homenagem e um agradecimento público às pessoas com quem conviveram e os acolheram durante a gravação do filme nas localidades de Rincão, Chã de Tanque e Ribeira da Barca, no interior do concelho de Santa Catarina, na ilha de Santiago.

“Fui a um casting, alguém acreditou em mim e gostaram de mim, e por isso mesmo era fundamental fazer esse agradecimento (…) porque a representação, apesar de eu ter tido uma experiência no teatro, não é o que faço de forma profissional”, indicou.

O filme “Os Dois Irmãos”, é a estreia inédita da fotógrafa como actriz, e segundo contou, foi uma experiência bastante desafiadora, principalmente nos momentos que envolviam cenas íntimas.

Neste filme, Janeth Tavares interpreta “Maria Joana”, a mulher de André que traiu o marido com o irmão, João, e para lavrar a honra André comete o crime de fratricídio.

“Quando me apresentaram o guião, eu disse que não conseguiria fazer isso, porque havia cenas mais íntimas (…) e para mim fazer aquilo foi mesmo difícil e foi realmente um desafio. Houve cenas que chorei, porque pensei que não conseguiria fazer, mas devido a experiência de Flávio Hamilton consegui encarar isso”, frisou.

Depois da Cidade da Praia a exposição segue para a Holanda, mas Janeth Tavares está ainda a fazer contactos para levar essa exposição aos Estados Unidos da América e outros países com forte presença da comunidade cabo-verdiana.

