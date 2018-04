Palácio da Cultura Ildo Lobo acolhe durante um mês a exposição “Meridiano dos ofícios” de Albertino Silva  

Cidade da Praia, 12 Abr (Inforpress) – O Palácio da Cultura Ildo Lobo, na Cidade da Praia, acolhe durante um mês a exposição “Meridiano dos ofícios” do artista sanvicentino Albertino Silva.

A exposição, que vai ser inaugurada hoje, é uma iniciativa do Centro Nacional de Artesanato e Design (CNAD) em parceria com a Direcção-geral das Artes e das Indústrias Criativas e insere-se no âmbito da rubrica “CNAD mar afora” e está enquadrada na promoção e divulgação da Colecção Permanente de Arte Contemporânea.

Em declarações à Inforpress, o director do CNAD, Irlando Ferreira, explicou que esta exposição que já esteve patente no centro no Mindelo, e agora na Praia, vai ser levada para outras paragens, numa lógica de “democratização do acesso à cultura”, uma vez que o centro adquiriu essas peças para ficar na sua colecção.

A exposição, segundo Irlando Ferreira, lança uma “grande questão”, ou seja, onde termina o artesanato e começam as artes, onde termina o artesanato e começa a escultura.

“O Albertino identifique-se enquanto mestre de artesão, mas lançar o olhar sobre o trabalho dele vai para além da dimensão do artesanato, daí chamar o meridiano dos ofícios, ou seja, o caminho onde se funde esses vários conceitos”, disse o director do CNAD.

“Meridiano dos ofícios”, segundo um comunicado, é uma mostra que lança um olhar sobre o trabalho de Albertino Silva que na convergência plástica e poética da materialidade da pedra e do metal encontra uma via para expressar a sua dimensão estética e criativa.

Nas 27 peças feitas de pedra e metal, Albertino Silva “revela as memórias” de um povo que se forjou no fazer artesanal, que em tudo se faz presente das casas de tambor aos brinquedos de lata, indicou.

Essas peças ainda traduzem o “percurso e vivência deste mestre artesão” e a sua “constante procura de estórias” na matéria à espera de serem reveladas e partilhadas, lê-se no comunicado.

