Palácio da Assembleia Nacional é um “símbolo da cooperação” entre China e Cabo Verde – Jorge Santos

Cidade da Praia, 15 Jan (Inforpress) – O presidente da Assembleia Nacional disse hoje que o Palácio do Parlamento é um “símbolo da cooperação” entre China e Cabo Verde e considerou-o um dos projectos “mais emblemáticos” que marcam a amizade entre os povos dos dois países.

Jorge Santos fez estas declarações ao receber das mãos do representante de Pequim na Praia, Du Xiaocong, a chave que simboliza a entrega do Palácio agora restaurado e cuja inauguração está prevista para a partir do mês de Março.

O Palácio da Assembleia Nacional foi inaugurado a 30 de Outubro de 1985, por ocasião do décimo aniversário da Independência Nacional proclamada a 05 de Julho de 1975.

O chefe da casa parlamentar cabo-verdiana lembrou que a República Popular da China foi sempre um dos parceiros do arquipélago, desde os primórdios da independência nacional.

“Foi dos primeiros países que reconheceu o Estado soberano de Cabo Verde”, enalteceu Jorge Santos, destacando ainda vários acordos de cooperação com aquele país asiático, nomeadamente nas áreas de saúde, educação e ajuda alimentar.

Para Jorge Santos, o Palácio da Assembleia Nacional, que simboliza a casa da “democracia e liberdade” é uma “obra grandiosa e que chama a atenção de toda nação cabo-verdiana” pela sua qualidade e dimensão”.

Referindo-se ainda à cooperação entre dois países, afirmou que a breve trecho será lançado um “grande projecto”, que é o da Zona de Desenvolvimento Económica e Exclusiva de Cabo Verde, no Mindelo, em relação à qual se pretende ter a China como um “parceiro estratégico de desenvolvimento”.

Para o presidente do Parlamento, Cabo Verde tem uma “percepção muito positiva” do papel do “gigante asiático” ao nível do continente africano, não só ajudando a construir as economias de diferentes países, mas também “ajudando a construir a capacidade africana de produzir”.

Por seu turno, o embaixador da China entende que o projecto de reabilitação do Palácio da Assembleia Nacional constitui um “novo ponto de partida de amizade entre o seu país e Cabo Verde”.

Além da presença do vice-primeiro-ministro e ministro das Finanças, Olavo Correia, o acto contou ainda com a presença de deputados, representantes do Ministério das Infraestruturas e funcionários da Assembleia Nacional.

