Pais vão acompanhar filhos no Ensino Básico através do SIGE no novo ano lectivo

Cidade da Praia, 19 Ago (Inforpress) – Os pais com filhos no Ensino Básico vão ter a possibilidade de acompanhá-los através do Sistema Integrado de Gestão Escolar (SIGE) no próximo ano lectivo, disse à Inforpress o delegado do Ministério da Educação na Praia.

Conforme Adriano Moreno, este sistema criado pelo Núcleo Operacional da Sociedade de Informação (NOSi), que já funciona no secundário, vai ser alargado às escolas básicas para que os pais possam acompanhar o desempenho dos filhos ao longo do ano lectivo.

“Vai-nos permitir um contacto directo com os pais e encarregados de educação, por exemplo se o aluno falta uma aula ao ser marcada a falta, automaticamente o pai ou a mãe recebe uma notificação no seu telemóvel. As notas dos alunos também podem ser consultadas por esse portal,” explicou o delegado.

No seu entender, este sistema vai permitir uma maior aproximação dos pais que, desta forma, estarão a par do rendimento escolar, das dificuldades ou das superações dos educandos.

O SIGE, segundo o responsável, vai sanar muitos problemas causados por descuido de alguns pais e encarregados da educação, que nunca aparecem nas escolas para saber do rendimento dos filhos, apesar dessas crianças estarem numa fase onde o acompanhamento é importante para o sucesso escolar.

“Para cadastrar os pais recebem uma senha ou um código na escola entram através do portal Porton di nos Ilha”, esclareceu Adriano Moreno realçando que para os pais que não têm contacto ou não se sentem à vontade com as tecnologias, o acompanhamento do aluno será feito através das subdirecções para Assuntos Sociais e Comunitários existentes nos agrupamentos escolares.

CD/CP

Inforpress/Fim