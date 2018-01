PAICV representado ao mais alto nível no IX Congresso do PAIGC na Guiné-Bissau

Cidade da Praia, 27 Jan (Inforpress) – A presidente do PAICV, Janira Hopffer Almada, vai estar de terça-feira, 30, a domingo, 04 de Fevereiro, na Guiné-Bissau para participar no IX Congresso do PAIGC, onde terá a oportunidade de se reunir com a comunidade cabo-verdiana.

A informação foi avançada pela líder do Partido Africano da Independência de Cabo Verde, à margem do encontro das Lideranças Municipais, na perspectiva de “Intervir para Crescer”, que decorre na Cidade da Praia hoje e domingo, tendo acrescentado que irá reunir-se também com os líderes dos partidos africanos de libertação nacional.

“O encontro vai servir para partilha e troca de algumas informações na perspectiva de podermos estar a par dos desafios que enfrentam alguns partidos de libertação, mas também do continente africano”, sublinhou.

Janira Hopffer Almada avançou que, durante a sua estada na Guiné-Bissau, terá a oportunidade de se reunir com os militantes, amigos e simpatizantes do PAICV, e com a comunidade cabo-verdiana ali residente para se inteirar das preocupações.

Assegurou que, neste momento, a comunidade esta apreensiva uma vez que os compromissos assumidos pelo actual Governo não estão a ser cumpridos e que estão relacionados com a pensão social, questão dos transportes e bolsa de estudos para filhos de descendentes cabo-verdianos.

A presidente do principal partido da oposição cabo-verdiana criticou ainda o primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, de passados quase dois anos depois de vencer as eleições não ter visitado nenhum país africano, numa altura que se fala tanto na integração e reforço africano.

Participam ainda no congresso do PAIGC, o secretário para as Relações Exteriores do Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA), Dino Matross, e o presidente do Movimento de Libertação de São Tomé e Príncipe (MLSTP), Aurélio Martins.

AV/CP

Inforpress/Fim