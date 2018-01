PAICV promete entregar “brevemente” ao Parlamento pacote sobre poder local

Cidade da Praia, 14 Jan (Inforpress) – A presidente do Partido Africano da Independência de Cabo Verde (PAICV – oposição), Janira Hopffer Almada, anunciou hoje, na Cidade da Praia, que o seu partido vai entregar “brevemente”, à Assembleia Nacional, um pacote sobre o poder local.

“Com este documento queremos contribuir para o reforço das capacidades técnicas das câmaras municipais com a introdução de alterações no sistema de eleições, pois, entendemos que as câmaras e os vereadores não devem ser eleitos por sufrágio directo, universal e secreto, mas sim, de livre escolha dos presidentes das câmaras”, disse.

Janira Hopffer Almada falava à imprensa, à margem do encontro para eleger novos corpos directivos da Mesa da Assembleia Regional, da Comissão Regional de Jurisdição Fiscalização e apreciação e aprovação da estratégia política e do orçamento anual do partido na Região Santiago Sul.

Para a líder do principal partido da oposição, só os presidentes das câmaras municipais e os deputados municipais deveriam ser eleitos nas eleições por sufrágio directo, universal e secreto.

Por outro lado, defendeu que as assembleias municipais devem ser dotadas de mecanismos que lhe permitam fazer a fiscalização, com a garantia de autonomia para gerirem os seus próprios orçamentos.

Para Janira Hopffer Almada, é momento de se dar um papel nunca dado ao munícipe, reforçando a sua pertença ao concelho e garantindo a existência de um provedor dos munícipes que ausculta a população e transmita ao executivo camarário as espectativas, preocupações e propostas.

“Entendemos que já é chegado o momento de se reforçar a coordenação e articulação entre as finanças municipais e do Estado, assim como a necessidade de se garantir um controlo ao recurso ao crédito por parte dos municípios e um limite ao endividamento”, afirmou indicando que é chegada a hora de haver mais rigor na gestão da coisa pública no país.

Com a entrega do pacote sobre o poder local, que tem a ver com as finanças locais, o PAICV pretende reforçar o municipalismo e garantir a boa governação.

