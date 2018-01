PAICV lamenta que MpD e Governo “insistam no erro” na atribuição de um terreno ao ex-embaixador da UE

Cidade da Praia, 09 Jan (Inforpress) – O vice-presidente do PAICV lamentou hoje que o MpD (poder) e o Governo “insistam no erro” na atribuição de um terreno ao ex-embaixador da União Europeia, mesmo o “sinal dado” por aquela organização que funciona na “base de transparência”.

O dirigente do Partido Africano da Independência de Cabo Verde, que falava em conferência de imprensa, classificou de “infeliz episódio” o lote onde José Manuel Pinto Teixeira está a construir a sua residência que, segundo Rui Semedo, em tom irónico, é uma “compensação pelos relevantes serviços prestados à Nação”.

“Esta tirada da maioria (Movimento para a Democracia – poder), de que se está a agir com base em rumores, é para além de infeliz, irresponsável e vergonhosa”, precisou o vice-presidente do maior partido da oposição, acrescentando que esta situação pode “suscitar alguns questionamentos para a reflexão de todos”.

Rui Semedo pergunta se se trata de rumor “o facto de o embaixador ter sido contemplado com um ou mais lotes de terreno em espaços muito nobres”.

“É rumor que os lotes na Prainha são muito disputados, havendo muitos outros interessados, particularmente no local onde foi atribuído ao senhor embaixador?”, interroga o vice-presidente do PAICV, acrescentando que a preferência dada a José Manuel Pinto Teixeira “não foi precedida de concurso”.

Lembrou que o referido lote já tinha sido atribuído a um outro cidadão cabo-verdiano e que a construção “não avançou porque a Embaixada de Portugal manifestou algum desconforto”.

Para o vice-presidente dos “tambarinas”, o embaixador Pinto Teixeira recebeu aquela “prebenda” ainda no exercício das suas funções como representante da União Europeia em Cabo Verde.

No dizer do responsável do PAICV, não é rumor a afirmação pública da Câmara Municipal da Praia que, primeiro, falou em uma “doação” e, depois, em “compra” do referido lote.

“É rumor que a própria embaixada confirmou o interesse naquele lote contíguo à residência do embaixador de Portugal?”, questiona Rui Semedo, para quem não está em causa se o embaixador podia ou não adquirir um lote de terreno para construção em Cabo Verde, ma sim a “lisura e a transparência em torno do processo”.

A polémica à volta do lote onde o ex-representante da UE na Praia está a construir uma residência chegou a Bruxelas pela voz da eurodeputada Ana Gomes, que, em Setembro do ano passado, visitou a capital do país, integrando uma delegação do Grupo dos Amigos de Cabo Verde no Parlamento Europeu.

Para a eurodeputada, “o embaixador Pinto Teixeira revelou ser um apoiante do actual partido no poder (MpD) e manifestou grande desagrado com o agora maior partido da oposição (PAICV), enquanto no poder”.

“Há uma percepção generalizada de que (o embaixador) foi instrumental na vitória do MpD (2016), com contribuições estratégicas e financeiras”, declarou a eurodeputada, acrescentando que “alguns círculos acreditam que a compra do terreno na Praia é uma recompensa pelo apoio político”.

Entretanto, o MpD, reagindo a estas afirmações, manifestou, em comunicado, que o executivo camarário da Praia disponibilize, para consulta pública, os elementos relacionados com o dossiê de venda do citado tracto de terreno ao ex-embaixador da União Europeia em Cabo Verde.

Os dirigentes “ventoinhas” consideram “graves” as declarações da parlamentar da União Europeia tornadas públicas em órgãos de comunicação social em Cabo Verde e em Portugal.

Lamentam, por outro lado, que a eurodeputada se tenha transformado numa “caixa de ressonância pública de rumores, de acusações e de devaneios postos a circular, sem ter o cuidado de pelo menos avaliar outras fontes e de sentir pelo menos um cheirinho do contraditório”.

