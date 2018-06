PAICV avança com plano de capacitação política de militantes e simpatizantes

Cidade da Praia, 14 Jun (Inforpress) – O PAICV (oposição) apresentou hoje, na Praia, um plano de formação para a capacitação dos militantes, amigos e simpatizantes do partido, na perspectiva de melhorar a sua intervenção politica junto da sociedade.

Em declarações aos jornalistas, a presidente do PAICV, Janira Hopffer Almada, afirmou que é “importante” estar-se sempre ciente da necessidade de qualificar os quadros e militantes do partido, bem como as pessoas, em geral, que queiram dar o seu contributo na política.

Hopffer Almada defendeu ainda que cada partido deve dar o seu contributo na perspectiva de capacitar os seus quadros e membros para assim dota-los de instrumentos necessários e capazes, que lhes permitam intervir de uma forma melhor.

A líder dos tambarinas avança também que, com este plano de formação, estão a intervir na perspectiva da melhoria de relação do militante com o partido, “mas sobretudo, e principalmente, para melhorar a intervenção política de cada membro do PAICV”

“Nós queremos que as temáticas da actualidade, as questões que têm sido sempre bandeiras do PAICV, possam ser abordadas com a personalidade necessária, com os dados e as informações necessárias porque acreditamos que com uma melhor intervenção sempre é possível melhorar”, explicou a líder partidária, para quem o “país sairá a ganhar porque haverá mais contributos, mais ideias e propostas, bem como “uma fiscalização mais qualificada”.

No seguimento deste plano de formação, informou Janira Hopffer Almada, está programada uma primeira fase destinada à formação de formadores, que terá lugar na Cidade da Praia, neste fim-de-semana, para toda a Região de Sotavento, e na Cidade do Mindelo, no final do mês, para toda a Região de Barlavento.

“Esses formadores é que depois formarão outros formadores que depois formarão outros formadores a nível regional, nas dez regiões que o PAICV tem aqui no país”, esclareceu Janira Hopffer Almada, completando que a ideia é a de também chegar a todos os sectores do PAICV na diáspora.

Quanto aos formadores, Janira Hopffer Almada diz que “são personalidades com experiencia comprovada, com conhecimento técnico aprofundado, mas, sobretudo, com vontade partilhar os seus saberes”.

As formações, avança, serão, não apenas em matéria de comunicação política, como também em matérias que têm a ver com as autarquias locais, o estatuto dos municípios, a lei das finanças locais, bem como a forma de fiscalizar o cumprimento de planos de actividades, dentre outras. As mesmas serão igualmente estendidas aos eleitos e dirigentes nacionais do PAICV.

