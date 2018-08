Ordem dos Médicos de Cabo Verde manifesta “preocupação” com nomeação do novo director Nacional da Saúde

Cidade da Praia 21 Ago (Inforpress) – O bastonário da Ordem dos Médicos de Cabo Verde (OMCV) manifestou-se hoje “preocupado” com a nomeação do novo director Nacional da Saúde, Artur Correia, afirmando que esta decisão poderá constituir um “risco para a sustentabilidade” do Sistema Nacional de Saúde.

Daniel Silves Ferreira fez estas declarações em conferência de imprensa, hoje, na cidade da Praia, a propósito da nomeação, sublinhado que o facto de Artur Correia não ser médico representa uma “preocupação e levanta algumas incertezas” quanto ao futuro da “sustentabilidade do próprio Sistema Nacional de Saúde”.

“Temos alguma preocupação que decorre da nomeação deste titular que é um profissional bom mas não médico”, a ajuntou a mesma fonte, já que vai ter que lidar com várias questões que são “claramente do domínio médico”.

“Conhecemos e bem a pessoa escolhida, nutrimos por ela um sentimento de amizade e estima, achamos que é uma pessoa com muita competência, mas temos dúvidas, que o desempenho que nós pensamos que deva ser para que o Sistema Nacional de Saúde fortaleça cada vez mais”, elucidou.

No entender do bastonário, a Direcção Nacional da Saúde é “a pedra, a base da organização” do Sistema Nacional de Saúde, realçando neste sentido que o director é o “chefe da orquestra” de praticamente todos os médicos que estão em Cabo Verde e a “peça fundamental” do Sistema Nacional de Saúde.

Segundo este responsável, a manifestação da Ordem dos Médicos de Cabo Verde relativamente a esta nomeação visa cumprir aquilo que vem plasmado nos estatutos, que conforme explicou, dizem claramente que a OMCV tem como uma das principais atribuições, a defesa do Sistema Nacional de Saúde.

“A ordem cumprindo sempre estatutos não tem parecer vinculativo em absolutamente nada mas tem esta atribuição de dar o seu parecer por uma iniciativa própria ou pedido”, lançou, pelo que a organização está “sempre disponível” para dar o seu parecer sempre que haja um assunto de interesse na área da saúde.

“Foi por isso que analisamos esta questão e fizemos saber da nossa posição ao ministro da saúde”, precisou.

Entretanto, afirmou que caso ficar confirmando que estão salvaguardas todas as possibilidades e que não há risco nenhum do Sistema Nacional da Saúde vir a ter problemas, a Ordem dos Médicos “apoiará abertamente” esta nomeação.

Artur Correia vai desempenhar o cargo de director Nacional de Saúde, nomeado para substituir Maria da Luz Lima Mendonça.

A sua nomeação foi aprovada em Conselho de Ministros, que aconteceu na quinta-feira, 09, no qual ainda se deu por finda a comissão de serviço da directora cessante.

A publicação do B.O de 13 de Agosto confirma o término de serviço de Maria da Luz Mendonça, que vinha desempenhando o cargo desde 2016, mas não informa a nomeação do novo director, que deverá ser publicado nos próximos dias.

Artur Correia já desempenhou funções como director do Hospital Agostinho Neto, secretário executivo do Comité de Coordenação de Combate à Sida (CCS-Sida), director Nacional do Programa de Combate a Doenças de Transmissões Vectoriais e Doenças, entre outras funções.

