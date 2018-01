Olavo Correia desvaloriza críticas do PAICV sobre aquisição de novas viaturas para novos membros do Governo

Cidade da Praia, 05 Jan (Inforpress) – O ministro das Finanças desvalorizou hoje as críticas da presidente do PAICV (oposição) à aquisição de mais oito novas viaturas para os novos membros do Governo, alegando que estes têm de ter a mesma mobilidade.

A presidente do Partido Africano da Independência de Cabo Verde (PAICV), Janira Hopffer Almada, criticou, na sua página da rede social, “a falta de coerência” a postura do Governo por ter adquirido mais oito novas viaturas para os novos membros do Governo, cuja tomada de posse da equipa governamental realiza-se na tarde de hoje na Presidência da República.

Olavo Correia, que falava no final do “I encontro com a Juventude sobre a Economia Digital”, na Cidade da Praia, classificou, as críticas da líder do PAICV como “o falar de pó-de-fósforos”, alegando que o executivo tem ambição maior em fazer de Cabo Verde uma política maior, com uma economia desenvolvida a crescer e a criar rendimento para todo o país.

O governante considerou tratar-se de políticas públicas essenciais para a construção do futuro, ressalvando mesmo que o Governo está engajado e com ambição e energia para que nos próximos 10/15 anos possa fazer de Cabo Verde um país desenvolvido em todas as suas ilhas.

Em relação á redistribuição da pasta governamental nas Finanças, disse que “esta mudança radical vai fazer com que o país possa ter mais ministro da Economia a cuidar dos serviços e dos investimentos” e colocar de novo ao serviço deste objectivo, esperançado que esta remodelação venha redundar em mais crescimento económico, rendimento e mais emprego para mais cabo-verdianos em todas as ilhas.

A primeira remodelação governamental de Ulisses Correia e Silva é marcada pela entrada de dois novos ministros e seis secretários de Estado adjuntos, sendo que Olavo Correia e Silva vai ser empossado como ministro das Finanças e Administração Pública, coadjuvado por três secretários de Estado, ao mesmo tempo que vai desempenhar as funções de vice-primeiro-ministro.

