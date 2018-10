OE 2019: “Maior orçamento na história de Cabo Verde para consolidar dinâmica de crescimento económico” –  Governo (c/áudio)

Cidade da Praia, 22 Out (Inforpress) – O vice-primeiro-ministro e ministro das Finanças, Olavo Correia, classificou hoje o Orçamento do Estado para 2019 (OE 2019), estimado em cerca de 71 milhões de contos, como o “maior” orçamento da história de Cabo Verde.

Olavo Correia, que falava numa sessão com os jornalistas para detalhar o documento que foi entregue no sábado ao parlamento, para discussão e aprovação, salientou que esse orçamento visa, sobretudo, a consolidação da dinâmica de crescimento económico.

“De um orçamento possível em 2016, um orçamento de viragem em 2017 e orçamento de relançamento de economia em 2018, em 2019 apresentamos um orçamento para consolidar a dinâmica de crescimento da economia e aumentar o potencial de crescimento, sobretudo para gerar emprego para os jovens”, disse, apontada para previsão do desemprego em 0,5%.

Para já a meta é atingir um crescimento entre 4,5/5,5%, resultante da dinamização das economias de todas as ilhas com a inclusão financeira, a promoção empresarial e medidas que estão a ser adoptadas no plano fiscal, do financiamento e da melhoria radical do ambiente de negócios.

“Pretendemos aumentar de forma significativa o investimento público que aumenta em cerca de 36% e esse investimento está alocado para os sectores chaves da nossa economia desde o sector da água, saneamento, portos, mas também energia, educação, e a saúde”, disse.

Ao nível do financiamento adiantou que o Governo continua a apostar no ecossistema de financiamento que comporta linhas de crédito com garantias parciais, funcionamento efectivo da pró-capital, da pro-empresa, mas também com o reforço institucional das instituições de micro-finanças, funcionamento da pró-garante e a criação do fundo soberano.

Igualmente vai-se apostar na promoção de emprego jovem através de medidas activas do emprego que acabam por ser uma peça fundamental dessa proposta de OE.

Para além das medidas anunciadas relativas ao financiamento, Olavo Correia indicou que o executivo está ainda a propor um conjunto de medidas na área fiscal nomeadamente o desagravamento fiscal para as empresas, cuja taxa passa de 25% para 22%.

“Queremos facilitar o ambiente de negócios e promover o emprego, sobretudo, emprego jovem, mas também medidas para a criação de empregos por parte de jovens nomeadamente ao nível dos start-up jovem, criando o regime especial com uma taxa reduzida de 5% e para as TIC uma taxa mais reduzida de 12%”, explicou.

O ministro avançou ainda que o Governo está a trabalhar no sentido da criação do regime de incentivo as instituições de micro-finanças.

Na perspectiva do vice-primeiro-ministro esse Orçamento vai promover cada vez mais a inclusão social, tendo os benefícios fiscais aumentado em cerca de 22%.

“Não queremos deixar ninguém para trás e queremos promover uma economia inclusiva”, acrescentou.

Atenção especial foi dada também ao desenvolvimento regional com aposta na construção da sustentabilidade do turismo e criação de condições para sua diversificação e promoção da economia em todas as ilhas de Cabo Verde.

O vice-primeiro-ministro fala de investimentos paritários e estruturantes para cada região, aumento da acessibilidade para integrar o mercado e únicas as ilhas e discriminação positiva para atender as desigualdades de oportunidades.

