Obras de reabilitação das igrejas de São Tiago Maior e Nossa Senhora da Luz devem arrancar em Junho – IPC

Cidade da Praia, 12 Abr (Inforpress) – As obras de requalificação e reabilitação das igrejas de São Tiago Maior, em Santa Cruz, e de Nossa Senhora da Luz, em São Domingos, devem arrancar em Junho, garantiu hoje o presidente do IPC, Jair Fernandes.

A garantia foi dada pelo responsável no final da cerimónia de entrega, pelo Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas, através do Instituto do Património Cultural (IPC), ao Ministério das Infra-estruturas e Ordenamento do Território, os projectos arquitectónicos dos dois edifícios religiosos, elaborados em parceria com as câmaras municipais de São Domingos e de Santa Cruz.

Segundo Jair Fernandes, os projectos fazem parte do Programa de Reabilitação, Requalificação e Acesso (PRRA) que prevê a reabilitação de um total de 22 edifícios históricos a nível nacional, com a alocação de um montante de 500 mil contos, sendo a maioria religiosos, que já estão identificados.

“Vamos dar início com dois edifícios aqui na ilha de Santiago, enquanto experiência piloto, porque são intervenções específicas que exigem muita tecnicidade e depois, sabendo das necessidades dessas intervenções, passaremos para as outras ilhas. A previsão é que, ultrapassando as questões burocráticas, iniciar as intervenções nos dois edifícios em Junho”, contou, explicando que será aberto um concurso para escolher a empresa que vai executar as obras.

De acordo com o presidente do IPC, o trabalho consiste, por um lado, na reabilitação dos edifícios históricos em avançado estado de degradação, e por outro, entregar o espaço à comunidade e à igreja, mas também numa óptica do desenvolvimento local, já que podem funcionar enquanto espaço de peregrinação e do turismo religioso.

Para o vereador da Agricultura, Pecuária, Pesca, Turismo Rural e Água na Câmara Municipal de Santa Cruz, Belmiro Fonseca, são “pertinentes” as intervenções que vão ser feitas, porque são projectos religiosos, mas com cariz cultural “muito importante” e que, concluídos, vão contribuir para a elevação da auto-estima dos munícipes.

“Estamos completamente envolvidos, porque desde a primeira hora manifestamos o interesse em ter o projecto executado, de modo que todo o apoio institucional tem sido dado na elaboração do projecto, através do diálogo com o Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas, através do IPC”, assegurou.

A Igreja de São Tiago Maior fica situada na localidade de Achada Igreja, Santa Cruz, e a Igreja de Nossa Senhora da Luz está localizada na zona de Alcatraz, São Domingos.

Estão envolvidos no processo o Governo, através do Ministério das Infra-estruturas e Ordenamento do Território e do Ministério da Cultura e das Industrias Criativas, a Igreja Católica e as câmaras municipais.

DR/JMV

Inforpress/Fim