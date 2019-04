“O desafio mais importante da Cidade da Praia é na área de saneamento e água” – vereador da Cultura

Cidade da Praia, 24 Abr (Inforpress) – O vereador da Cultura da Câmara Municipal da Praia, António Lopes da Silva, considerou hoje que um dos desafios mais importantes da Cidade da Praia é na área de saneamento e água.

A Capital do País completa no dia 29 de Abril, 161 anos e, segundo afirmou o vereador, em conferência de imprensa, ela é hoje uma cidade completamente diferente com vários ganhos, sendo precisos, contudo, melhorar o acesso ao saneamento básico e água.

“Somos uma Cidade onde, infelizmente, não foi investido muito em termos de saneamento básico. Temos muitos bairros que ainda não têm rede de saneamento básico, o que é extremamente mau e se formos analisar os dados estatísticos, comparado com muitas outras cidades de Cabo Verde, Praia ainda está atrás” lamentou.

Para António Lopes da Silva, isto é um grande problema que devem resolver porque se de facto querem ter uma cidade moderna não faz sentido continuarem a ter bairros que não estão ligados a rede de esgotos e de água.

Por isso, o autarca acredita que é necessário um engajamento forte do Governo, pois, a câmara municipal sozinha não consegue resolve-la, uma vez que é necessário fazer um grande investimento.

Neste momento, segundo informou, grande parte de obras que estão a executar, como é o caso do Fundo Calabaceira, são obras que exigem alguns milhares de contos.

“Tivemos que fazer rede de esgoto e só a rede de esgoto está orçado em cerca de 35 mil contos, mas isso não é só trabalho da câmara municipal, (…) deve ser feito também com o apoio do Governo central, mas com projectos mais estruturantes”, defendeu, ajuntado que é um grande desafio que a Praia tem que vencer e sem o qual ela não consegue atingir as metas do Objectivo do Desenvolvimento Sustentável (ODS).

O combate ao desemprego é um outro desafio que, para o vereador, a Cidade da Praia precisa solucionar.

Conforme sublinhou, sempre que o país passa por alguns problemas, como por exemplo a falta de chuva, os jovens de todos os cantos de Cabo Verde procuram a Cidade da Praia para fugir dessas situações.

Esse desembocar na Praia, ajuntou, reflecte no aumento da taxa de desemprego e no aparecimento de mais casas clandestinas na capital do país.

“Face a esse desenvolvimento desequilibrado de Cabo Verde, muitas pessoas querem colocar a Praia como sendo o culpado, mas é completamente falso, porque sabemos que Praia produz mais de 50 por cento do PIB, da riqueza do País (…), mas também nós recebemos de outras ilhas problemas que têm a ver com a imigração”, disse, acrescentando que isso é uma situação que precisam resolver e que, a seu ver, uma das soluções passa por uma maior descentralização do poder e uma regionalização.

Pondo de lado os desafios, António Lopes da Silva elencou vários ganhos que a cidade teve com o mandato de Óscar Santos.

“Temos feito um investimento muito forte na requalificação urbana. Bairros da Cidade da Praia que eram completamente excluídos hoje estão integrados na cidade com todas as condições que as partes mais nobres da Praia têm. Acho que isso é importantíssimo sem contar com a nossa política social que tem tido um impacto muito positivo” enfatizou.

A criação de mais festivais, a integração na rede de Cidade Criativas da Unesco, a nível da música, a criação de mais associações de artesãos, a construção de 16 campos relvados, 12 polidesportivos e mais de 35 fitness park, são outros ganhos elencados.

António Lopes da Silva enalteceu o envolvimento da população para que hoje a Cidade da Praia seja a cidade que é.

