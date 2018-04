Novo presidente da AAVT quer transformas as agências de viagens e agências de turismo

Cidade da Praia, 14 Abr (Inforpress) – A nova direcção da Associação das Agências de Viagem e Turismo de Cabo Verde (AAVT), liderada por Mário Sanches, substituindo Maria Teresa Graça, quer transformar as agências de viagens em agências de turismo.

“O nosso maior desafio é transformar as agências de viagens em agências de turismo, principalmente para garantir a sua sustentabilidade. Teremos que saber tirar o partido de um enorme potencial que essas ilhas atlânticas oferecem e as agências de viagens terão que assumir o seu papel na promoção do país”, afirmou hoje em declarações à Rádio de Cabo Verde (RCV).

A nova direcção foi eleita durante a assembleia geral da organização que decorre entre os dias 13 e 14 na Cidade Velha, sob o lema “Unindo a classe”, sendo que para assinalar o seu 18º aniversário, a associação organizou hoje uma conferência sobre “Distribuição turística, que futuro?”.

A conferência , proferida pelo presidente da Associação Portuguesa das Agências de Viagem e Turismo (APAVT), Pedro Costa Ferreira, serviu para se falar da evolução do negócio, dos desafios estratégicos e da caracterização do mercado português.

“O turismo é certamente a actividade futura de Cabo Verde e está cá tudo, a autenticidade, um povo acolhedor, com condições naturais absolutamente intocadas, que são os bens mais escassos do mundo e serão aqueles mais procurados”, sublinhou.

A nova direcção da Associação das Agências de Viagem e Turismo de Cabo Verde foi eleita para um mandato de seis anos.

